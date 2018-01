Hashtag sobre julgamento de Lula segue como assunto mais comentado do Twitter

A hashtag #TRF4, em referência ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde ocorre o julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, continua a ocupar a primeira colocação entre os assunto mais comentados no Twitter, os chamados trending topics.

Nas últimas três horas, a hashtag vem ocupando a primeira colocação entre os dez assuntos mais comentados. Nenhuma outra menção ao julgamento integra os trending topics.

No Brasil, por sua vez, o julgamento do ex-presidente é predominante no microblog. Dos dez temas mais abordados, quatro têm relação com o julgamento. Além de #TRF4, a segunda colocação é #MolusconaCadeia; #CadêaProva figura no terceiro lugar, seguido por #Lula.

Gebran, em referência ao desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo, ocupa a quinta colocação entre os temas mais comentados no País.