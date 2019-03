Hashtag #BolsonaroÉFakeNews está entre as mais compartilhadas do Twitter

Após o presidente Jair Bolsonaro compartilhar, em seu perfil no Twitter, uma texto distorcendo o conteúdo de uma entrevista de uma repórter do jornal O Estado de S. Paulo, usuários da rede social levaram a hashtag #BolsonaroÉFakeNews ao posto das mais comentadas.

O texto, divulgado pelo site Terça Livre, atribui à repórter uma declaração que ela não faz no próprio áudio disponibilizado, a de que teria a intenção de "arruinar" Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente, com a série de reportagens sobre o relatório do Coaf a respeito das movimentações financeiras de Fabrício Queiroz.

A hashtag também tem sido compartilhada por políticos da oposição. "Bolsonaro promove mais uma fake news e é responsável por promover uma série de agressões virtuais contra a repórter Constança Rezende, do Estadão. Esse governo tem se tornado um atentado à vida", escreveu a deputada Luizianne Lins (PT-CE). "É grave um chefe de estado espalhar informações falsas - ainda mais quando isso envolve acusações descabidas, incentivando intimidações e linchamentos virtuais a jornalistas", comentou a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ).