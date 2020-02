"Harmonia dos Poderes é vital às instituições e ao bem comum", afirma Corrêa

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) - Foto: Divulgação

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Casa de Leis, destacou em seu discurso na abertura da 2ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o papel atribuído ao Poder Legislativo para o bem comum, sempre em harmonia com os poderes constituídos, visando à construção de uma sociedade mais justa e democrática. “Ao cumprir as suas atribuições constitucionais, dentre as quais a de votar leis para o bem comum dos cidadãos, e a de fiscalizar os gastos públicos, o Poder Legislativo Estadual tem contado com a lúcida e altiva solidariedade do Executivo e do Judiciário, sempre que estão em pauta os interesses legítimos da sociedade sul-mato-grossense”, frisou Corrêa. Em nosso Estado, a convergência de ideais e de propósitos que mobilizam os chefes dos Poderes é fator decisivo para uma união que, nos limites da autonomia constitucional de cada um dos Poderes, oxigena e fortalece nossas instituições”, ressaltou.

Paulo Corrêa também frisou o compromisso de cada parlamentar. “Cada um foi trazido aqui pelo voto democrático e continuarão proporcionando os meios para a edificação dos avanços sociais, sociopolíticos e econômicos, legado às próximas gerações. Temos a honra e o desafio de representar a sociedade e reafirmamos o compromisso pela redução de desigualdades e ampliação de oportunidades que permitam que todos comunguem dos frutos do desenvolvimento”, enfatizou.

Entrevista do presidente Paulo Corrêa para a equipe de comunicação do TCE-MS

Em entrevista concedida após a solenidade, o presidente também falou dos desafios de 2020 para o Poder Legislativo. “Uma das principais pautas é a reforma tributária, já avançamos bastante aprovando a Reforma Previdenciária no ano passado, enviada pelo governo. Dos 27 Estados, em apensa seis a reforma está aprovada. Defenderemos a reforma tributária para que consigamos legislar sobre as receitas de nosso Estado. Vamos defender muito essa bandeira, a independência dos Estados. É necessário firmar nossa liderança tanto no agronegócio, quanto nas indústrias, para que a gente possa ter uma receita que nos faz muita falta, a receita do gás. O momento é positivo para o Brasil, que está crescendo, e o nosso Estado também está preparado para se expandir”, constatou o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa.