Haddad diz que Pimentel nunca conversou com ele sobre indulto a Lula

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, declarou nesta segunda-feira, 17, que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), nunca conversou com ele sobre a possibilidade de indulto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado na Lava Jato e preso em Curitiba. O mineiro chegou a afirmar que Haddad daria indulto a Lula no primeiro dia de governo, se for eleito.

"Ele nunca conversou comigo sobre esse assunto. E eu conversei com o presidente Lula mais de uma vez sobre isso porque a imprensa pautou esse debate", disse Haddad, após sabatina promovida pelo jornal Folha de S.Paulo, UOL e SBT capital paulista.

Questionado se daria indulto ao ex-presidente, Haddad repetiu que Lula espera ser absolvido pela Justiça brasileira e que deverá ter o mérito de seu processo analisado pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano que vem.