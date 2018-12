O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, afirmou que há no Brasil forças retrógradas comprometidas com um "modelo superado".

"O Brasil está mudando, rapidamente e para melhor. Lamentavelmente essa mudança não é instantânea. Assim, ainda por algum tempo, haveremos de conviver com forças retrógradas, comprometidas com o modelo superado", escreveu na tarde desta quarta-feira, 19, no Twitter.