Há discussão e governo deverá enviar PEC da reforma administrativa, diz Bezerra

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou que o Planalto deve encaminhar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de reforma administrativa ao Congresso Nacional.

O governo chegou a avaliar a possibilidade de desistir do envio de uma proposta e aproveitar matérias já em tramitação sobre o tema. A intenção era acelerar as discussões, mas, como o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado; publicou mais cedo, não houve consenso.

De acordo com Bezerra, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi contrário a discutir o assunto sem uma proposta formal do Palácio do Planalto. "Havia uma sugestão de que, como tem PEC tramitando na Câmara, para ganhar tempo se poderia encaminhar também como está se fazendo na reforma tributária", disse o senador em entrevista a jornalistas.

"Mas Rodrigo prefere que o governo mande a PEC e o governo está admitindo mesmo mandar uma PEC", afirmou Bezerra. "O governo deverá encaminhar a PEC. Eu ainda não tenho informação se vai ser nesta ou na próxima semana."

Para ele, a proposta precisa ser encaminhada até o carnaval para ter chances de ser aprovada no primeiro semestre.