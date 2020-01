Há 24 anos, o Legislativo investe na Comunicação para se aproximar do cidadão

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem vários canais de comunicação para falar com o cidadão e transparecer processos e atuações do Legislativo Estadual. Os deputados, eleitos pelo povo, têm suas ações divulgadas desde 1996 quando a Casa de Leis implementou o acesso à rede mundial de computadores.

De lá para cá muita coisa evoluiu e a equipe de Comunicação do Parlamento se modernizou para ampliar a divulgação do que ocorre diariamente no Palácio Guaicurus. Atualmente, a Secretaria de Comunicação Institucional abrange três equipes, com diversos profissionais, como jornalistas, publicitários, editores de vídeo, radialistas e outros.

Para o secretário de Comunicação Institucional, Adriano Porfírio Furtado, a evolução dos canais vem ao encontro das necessidades do Legislativo e na busca de fazer o melhor em prol da população. “Estamos buscando um modelo próprio, aprendendo e fazendo, com a melhor técnica possível com o que temos à mão, independentemente da plataforma que usamos, o intuito é sempre nos ancorar na transparência. Nosso objetivo é mostrar ao cidadão como estão sendo conduzidos os mandatos populares, as lutas e reinvindicações dentro do Parlamento, para melhorar a vida das pessoas, pois nosso papel como assessor é justamente esse de aproximar o cidadão daqueles que os representam”, ressaltou o secretário.

Acesso do site oficial no primeiro ano da 11º Legislatura

Isso foi confirmado com a colocação do Site Oficial da ALEMS como o 4º melhor do Brasil no quesito transparência entre todas as Assembleias Legislativas, conforme estudo feito pelo Instituto Clima e Sociedade, que analisou 20 indicadores de transparência, segundo critérios internacionais.

Hoje o portal garante matérias em tempo real, fotos de todos os eventos no Banco de Imagens, acesso a todos os outros canais de comunicação da Casa de Leis e materiais especiais que consolidam a credibilidade da comunicação institucional, como mostram os crescentes dados há 17 anos desde sua implementação. Só em 2019 foram registrados 37,3% a mais de sessões visualizações, se comparado ao mesmo período de 1º de janeiro a 16 de dezembro do ano passado. Foram mais de 335 mil sessões e 119 mil usuários.

Os números mostram o crescente investimento no setor pela Mesa Diretora, que desde 2001, com a criação da TV Assembleia, confirmou a intenção de informar a população. Atualmente, a TV ALEMS produz 22 programas, 12 programetes e outros 30 são exibidos por meio de parcerias em sua grade. Todas as sessões ordinárias, reunião de comissões, audiências públicas e sessões solenes são transmitidas ao vivo pelo Canal 9 da NET.

Várias transmissões ao vivo aconteceram no saguão principal

Além do conteúdo Legislativo, os programas trazem informações sobre saúde, cidadania, direitos, ciência e os mais diversos conteúdos, que desde maio de 2014, com a implementação do YouTube da TV ALEMS passam a estar disponíveis para o espectador acessar a qualquer momento. Hoje o canal soma mais de 197.460 visualizações. Outra modernização foi a adoção do QR Code, desde agosto de 2018 nos programas para permitir o acesso rápido aos conteúdos já disponíveis no canal.

Durante o ano de 2019, diversas parcerias foram firmadas para a transmissão de programas com outros órgãos públicos, como a Câmara Municipal e a Procuradoria Geral do Estado em maio, o Tribunal Regional Eleitoral, também em maio, Bombeiros e PM, Secretaria de Cidadania, o Departamento Estadual de Trânsito e a Defensoria Pública do Estado em novembro.

Outro importante canal de comunicação implementado pela Casa de Leis é a Rádio ALEMS, que desde 2007 transmite via web o que acontece no Legislativo, além de programas sobre diversos temas e valorização das músicas regionais. Em 2019, o ano fecha com dez programas além dos boletins diários, que são enviados a diversas rádios do interior do Estado, conectando até quem não tem acesso à internet, às informações do Legislativo. Em 2020 o projeto é lançar o Jornal da Rádio ALEMS e aprimorar o APP da Assembleia, lançado em 2017 e que a partir do próximo ano conectará o ouvinte à Rádio ALEMS por mais esse canal.

O aplicativo está disponível na Play Store (para sistema android) ou App Store (para iOS). Com o app, a Assembleia Legislativa abriu espaço para as mídias sociais lançadas em setembro de 2017, pelo Facebook, Instagram, Twitter e fotos no Flickr. É possível fazer perguntas, enviar sugestões e elogio. Só no primeiro ano, as transmissões alcançaram 130 mil pessoas.

Desde 2012 a população conta com informações do Legislativo por meio da Newsletter semanal, que já teve o nome Dito & Feito (2015), Atos & Fatos (2016 a 2018) e atualmente Ação ALEMS – se inscreva clicando aqui. Esse foi o primeiro produto que permitiu interatividade direta com o público, desenvolvido pela Gerência de Relações Institucionais. Esta, que também é responsável pela comunicação interna da Casa de Leis via intranet, implementada em 2017.

Acessibilidade

A acessibilidade é garantida no Site Oficial com canais de alto contraste e aumento de fonte, que facilitam a leitura por pessoas com baixa visão ou o Audima, que converte texto em áudio para cegos. O VLibras, também disponibilizado por um menu que reúne recursos computacionais que traduzem conteúdos digitais para a Língua Brasileira de Sinais.

A comunidade surda tem à disposição um telejornal em Libras

As Libras também estão presentes em todas a programação da ALEMS, incluindo as transmissões das sessões ordinárias. Em março deste ano, foi criado o telejornal “Legislativo Visual”, destinado à comunidade surda. O programa, com periodicidade semanal, tem, em primeiro plano, intérpretes de Libras apresentando as notícias. As produções são realizadas às sextas-feiras com exibições, na grade da TV ALEMS, nos fins de semana e segundas-feiras. As edições do programa também ficam disponíveis no canal da Assembleia no Youtube.

A inclusão desses recursos e mais as alterações físicas para adaptação da infraestrutura rendeu à ALEMS o 2º lugar no ranking entre todas Assembleias Legislativas do país na categoria Atendimento ao Cidadão, do “Prêmio Assembleia Cidadã” criado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

40 Anos ALEMS

Em 2019 foram comemorados os 40 anos da 1ª Constituinte, com a criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o sonho de homens e mulheres com a responsabilidade de fundamentar as bases legais de um novo Estado. Ao longo de quatro décadas de história, a Casa de Leis sedimentou-se como espaço público e democrático de articulação política e social.

A trajetória foi marcada por relatos de coragem e vitórias contra as desigualdades e pela preservação de direitos. Para resgatar e celebrar esta história os canais de comunicação da Casa de Leis se uniram para transmitir as comemorações em séries especiais. O que foi produzido pelo site oficial pode ser visto aqui. Pela TV ALEMS e Rádio ALEMS assista aqui e ouça aqui. A equipe de comunicação ainda lançou revista comemorativa e folder informativo.

As comemorações foram coroadas com o 1º Prêmio de Jornalismo da Casa de Leis, em que foram contemplados os três primeiros colocadas de cada uma das seguintes categorias: jornalismo impresso (jornais e revistas), telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo. A Mesa Diretora estipulou ao primeiro colocado em cada categoria o prêmio de R$ 4 mil. Os profissionais que venceram em segundo e terceiro lugares em cada categoria recebem, respectivamente, R$ 2 mil e R$ 1 mil – confira os ganhadores aqui.

Presidente da Casa de Leis elogiou a seriedade do trabalho da Comunicação

O presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB), falou da responsabilidade dos comunicadores no exercício da democracia. “Neste momento, no qual predominam fake news, é importante homenagear os jornalistas que fazem um trabalho sério e que têm compromisso com a verdade. Para nós, sul-mato-grossenses a Comunicação da ALEMS é motivo de orgulho, pois garantem um serviço essencial: o de garantir a transparência de todas nossas ações. A missão da comunicação é zelar para que tudo chegue com a maior qualidade a todos”, resumiu o presidente.

Hoje, além de todos os canais já citados, a ALEMS conta com o WhatsApp, em que você pode falar diretamente com o Legislativo. Salve o contato da Assembleia Legislativa (+55 67 3389-6393) e envie um WhatsApp com seu número de celular, nome e profissão para receber informações. O contato também pode ser fornecido pelo e-mail imprensa.alms@gmail.com, canal oficial para falar com toda a equipe de Comunicação da Casa de Leis.

* Colaborou: Luciana Kawassaki.