Guerreiro renuncia mandato para assumir prefeitura de Três Lagoas

Angelo Guerreiro (PSDB) renunciou ao cargo de deputado estadual durante sessão desta terça-feira (20/12) para poder assumir a Prefeitura de Três Lagoas em 2017. Na tribuna, discursou sobre sua satisfação em participar por dois anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Não estou me despedindo, porque estarei presente no que eu puder para ajudar vocês, mas tive que atender ao chamado da família três-lagoense. Quando fui eleito deputado, 75% dos votos foram daquela região, então agora tenho que ir, mas agradeço a cada um com quem convivi aqui no Legislativo. Ninguém sabe tudo e a cada segundo podemos aprender coisas novas. Aqui aprendi muito. Obrigada pela paciência e dedicação de todos que trabalharam comigo e aos da Casa [de Leis]”, agradeceu Guerreiro.

Os deputados também agradeceram a parceria de Guerreiro e fizeram votos de boa gestão. “Você vai fazer falta. Aqueles que o conhecem, sabe que é muito humilde e que lutou muito para chegar até aqui. Confio na sua capacidade e Três Lagoas terá sempre o nosso apoio”, disse o Coronel David (PSC).

Professor Rinaldo (PSDB) disse que apesar de assumir uma prefeitura em momento de crise nacional, Guerreiro tem coragem para enfrentar o que for necessário. “E que Deus te dê sabedoria”, desejou. Lídio Lopes (PEN) parabenizou o novo prefeito. “Parabéns pela nova jornada, que não será fácil, mas tenho certeza que terá uma boa equipe e que Deus dê discernimento”.

As deputadas Antonieta Amorim (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) desejaram boa sorte. “Rogo a Deus que tenha os braços abertos a Três Lagoas e ao seu mandato, por uma boa administração”, falou Antonieta. “Parabéns pela caminhada vencedora. Você assume uma grande responsabilidade e que tenha sucesso”, disse Mara.

Os deputados Renato Câmara (PSDB) e Amarildo Cruz (PT) enalteceram as qualidades de Guerreiro. “Com esse seu jeito sincero e verdadeiro conquistou a todos e te levou à prefeitura. O povo acredita em você. Nós também e você ainda tem nosso carinho e respeito. Desejamos o melhor”, disse Câmara. “Você teve que enfrentar tudo de forma muito humilde, isso você tem de sobra e é muita coisa. Que faça um grande mandato”, desejou Amarildo.

Zé Teixeira (DEM) e João Grandão (PT) também discursaram a Guerreiro. “Tenho certeza que sua austeridade e sua índole te darão sucesso. Você vai ter que trabalhar muito e vai deixar saudades”, disse Zé Teixeira. “Projetamos o futuro pensando no que já fizemos, então se você vai é porque fez um ótimo ontem e hoje, de humildade e de pessoa de bem”, afirmou Grandão.

Guerreiro agradeceu a todos e disse que sua humildade é sinônimo de respeito. “Só porque assumimos um cargo público, não somos mais do que não tem status. Temos que ser o que somos e cada mandato é do povo”, finalizou.

Em nome da Assembleia Legislativa, o presidente Junior Mochi (PMDB) recebeu a renúncia de Guerreiro, agradeceu-lhe a amizade e atuação enquanto parlamentar e disse que a Casa de Leis estará sempre aberta a ele. Em seguida leu a convocação oficial de Herculano Borges (SD), primeiro suplente da Coligação Novo Tempo, para assumir o cargo no lugar de Angelo Guerreiro, conforme prevê o Regimento Interno.

