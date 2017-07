Unidades de pronto atendimento recebem reforço de guardas municipais na segurança

O prefeito Marquinhos Trad abriu oficialmente o curso em Excelência no Atendimento, Acolhimento e Humanização para 160 Guardas Civis Municipais (GCM). O curso acontece nesta segunda e terça-feira, na Câmara Municipal de Campo Grande, e faz parte do programa de governo da Prefeitura de Campo Grande que objetiva qualificar e aprimorar os serviços de atendimento ao público.

“Temos que fazer nossa parte e tratar o próximo com carinho e respeito, principalmente para quem buscar atendimento na saúde. Este curso vai melhorar o serviço de acolhimento nas unidades de saúde. Os guardas vão se juntar aos 32 funcionários da Ouvidoria-Geral, Controladoria e administrativo da Sesau que estão atuando no período de 24 horas UPAs. É um bom curso para os guardas que estão assumindo mais esta missão”, frisou o prefeito.

O ouvidor-geral da Prefeitura de Campo Grande, Antonio Ueno, reforçou que os guardas municipais farão um papel importante na recepção dos pacientes nas unidades de saúde.

“Com isso, pretendemos desafogar o atendimento nas UPAs. Nosso trabalho não é de intervir nos trabalhos das equipes de saúde, mas sim, fazer com que a população seja bem atendida”, ponderou Antônio Ueno.

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, ressaltou que conhecimento nunca é demais, principalmente no que diz respeito à humanização.

“Os guardas municipais atuam nas escolas municipais, Ceinfs e terminais de ônibus. Agora, assumem o papel de atuar na recepção dos pacientes nas Unidades de Saúde. Isso mostra que a administração do prefeito Marquinhos Trad é humanizada e está comprometida em atender melhor a população”, destacou.

O evento contou com a presença do secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda Alves; ouvidora geral da Sesau, Sônia Maria Campos, e da diretora da Escola Municipal de Governo, Diná Guimarães de Campos.

Cronograma do evento:

Palestra: Atribuições da Guarda Municipal com o secretário-adjunto da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, Luciano Silva Martins.

Palestra: Motivacional com Carlos Fernandes – Coaching com formação em SWOT com aplicação da política de potencialidade no trabalho.

Palestra: Saúde do servidor municipal, com a ouvidora da Sesau, Sônia Maria Correia dos Santos.

