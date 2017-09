Grupo defende Lava Jato em Curitiba ao lado de boneco inflável de Moro

Um grupo de cerca de 50 pessoas se concentra no período da tarde desta quarta-feira, 13, em frente ao Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com carro de som e um boneco inflável de 4 metros de altura do juiz condutor da Lava Jato, Sergio Moro, vestido de Super Homem, para defender a Operação que investiga a corrupção na Petrobras.

O grupo se reuniu através das redes sociais e os manifestantes destacam que eles são a favor do Brasil e da Lava Jato, contra os atos de corrupção praticados nas gestões petistas.

Eles também pedem a prisão do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paranaense para mais um depoimento à Justiça.

