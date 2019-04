Gratos a Coronel David, candidatos do concurso da PM e Bombeiros se preparam para TAF

Com o pagamento do Governo do Estado à Fapems, (banca organizadora) do Concurso da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul, os candidatos do certame agradeceram o apoio do deputado estadual Coronel David e já se preparam para a realização do TAF (Teste de Aptidão Física).

“O apoio do Coronel foi muito importante para o andamento do TAF, pois essa situação estava paralisando a vida de todos os candidatos. Agora as expectativas são as melhores, o pagamento trouxe mais segurança aos candidatos e todos voltaram a treinar para as próximas fases do certame”, disse Jean Carlos Tavares de Oliveira, representando a Comissão de aprovados.

"Mesmo com a crise financeira, econômica e moral que o país vive, o Governo do Estado sempre se mostrou sensível, atento e comprometido com a segurança pública, prova disso é a realização do certame. Agradeço o governador Reinaldo Azambuja pelo diálogo e ter dado sequência ao certame. Tenho certeza que em breve os futuros policiais e bombeiros militares poderão proteger nossas famílias e fortalecer a segurança pública em nosso Estado”, destacou David.

O novo cronograma de ações deve ser divulgado nos próximos dias pela banca organizadora, para realização do TAF (Exame de Aptidão Física) e outras fases do certame.