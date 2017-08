Eldorado poderá receber 10 pontes

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) anunciou nesta segunda-feira (7) a construção do Centro Público de Convivência do Idoso no município de Eldorado e lançou quase meio milhão de reais para a execução de projetos executivos destinado à construção de 10 novas pontes. Os anúncios foram feitos pelo Diário Oficial do Estado. Confira as publicações na íntegra na página 38.

De acordo com a publicação, o Centro Público de Convivência do Idoso receberá investimentos da ordem de R$ 533.038,00 e deverá ter início após assinatura do contrato e finalização de outros trâmites entre Estado e a empresa vencedora da licitação.

Já o edital lançado para execução de projeto executivo de 10 pontes, está orçado em R$ 420.876,56 mil. As pontes em concreto armado beneficiarão os municípios de Aquidauana, Bela Vista, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Paraíso das Águas, Paranaíba e Ponta Porã. A tomada de preços acontece no dia 23 de agosto, às 9h, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Agesul

