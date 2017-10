Governo troca dois membros do Conselho de Administração da EBC

O presidente Michel Temer e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, trocaram dois integrantes do Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), conforme decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 5.

Foram dispensados da função Raphael Callou Neves Barros, que era representante do Ministério da Educação no colegiado; e André Reis Diniz, que atuava no conselho como representante do Ministério do Planejamento.

Para substituí-los, foram designados, respectivamente, Nádia Maria Ferreira de Araújo, com prazo de gestão até 29 de setembro de 2019, e Severino Jorge Caldas de Araújo Góes, com gestão até 6 de agosto de 2018.

