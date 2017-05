Governo troca diretor de Gestão da Saúde Indígena do Ministério da Saúde

O governo federal exonerou Fernando Rodrigues da Rocha do cargo de diretor do Departamento de Gestão da Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Ele estava no cargo desde julho do ano passado.

Fernando Rocha será substituído por Vick Mature Aglantzakis. A exoneração de Rocha e a nomeação do seu sucessor foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e estão publicadas na edição desta quarta-feira, dia 10, do Diário Oficial da União (DOU).

