Governo suspende licitação de transporte escolar por suspeita de fraude

A Secretaria Estadual da Educação divulgou nota neste sábado em que informa ter suspenso licitação de R$ 500 mil para a contratação de transporte escolar para 2 mil crianças em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após os técnicos suspeitarem de documentos apresentados por uma das empresas que participava da disputa.

A licitação era feita na sede da secretaria, na modalidade pregão eletrônico e havia 12 empresas na disputa. Segundo a Pasta, "a suspeita de fraude foi levantada durante a fase de abertura das propostas dos contratos. Nessa etapa, as transportadoras precisam apresentar documentos que comprovem a capacidade técnica de execução".

A fraude foi descoberta, ainda de acordo com as informações do governo, quando os técnicos checaram dois documentos apresentados pela empresa Cristiano Capputti Locadora e Transporte. Os papéis davam conta de que a empresa havia prestado serviços similares a uma prefeitura e uma instituição de ensino superior. "Após a coordenadoria da Pasta, responsável pela contratação, checar os documentos com a instituição de ensino e a prefeitura, obteve resposta que as assinaturas eram falsas", informa a secretaria.

Dois representantes da empresa foram levados ao 3.º Distrito Policial (Santa Ifigênia). A nova data da licitação ainda será marcada.

