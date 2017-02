Governo se reúne com representantes sindicais nesta quarta para debater reformas

O Governo do Estado se reúne nesta quarta-feira (22) com presidentes e dirigentes dos sindicatos e associações que representam os servidores estaduais para o primeiro Fórum Dialoga do ano de 2017. O encontro será às 10h, no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes.



Na pauta, o detalhamento da reforma administrativa entregue para análise da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (21) com as medidas adotadas pelo Executivo para manter o equilíbrio fiscal do Estado. O outro item da pauta é o início das tratativas com as lideranças para reforma da previdência estadual, que tem previsão para ser enviada ao Legislativo em março.



O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, destaca que as discussões com servidores antecedem as medidas necessárias para melhorar o equilíbrio da previdência estadual, que este ano tem previsão de acumular R$ 1,1 bilhão em déficit, na diferença entre o que é arrecadado e o valor pago em benefícios para aposentados e pensionistas.



“Previdência não é do governo e não é do Estado, é dos servidores. Porém temos que ter muita maturidade pra discutir as providências necessárias e não deixar acontecer o que hoje vemos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde o aposentado chega na boca do caixa e não têm dinheiro para receber porque no passado os gestores não foram responsáveis”, enfatiza.



Fórum

O Fórum Dialoga é um instrumento construído pelo Governo Estadual com objetivo de facilitar a interlocução com os servidores estaduais. Atualmente, é composto por lideranças de 47 entidades de classe representativas das diferentes categorias do funcionalismo.



Veja Também

Comentários