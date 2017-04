?Governo se pautava por interesse particular?

Para o procurador da República Sérgio Pinel, integrante da força-tarefa da Lava Jato no Rio, há um "indicativo de relação de causa e efeito" entre os desvios investigados no Estado e a origem da atual crise.

Qual montante Sérgio Cabral teria desviado, com base nas operações Calicute, Eficiência, Tolypeutes e Fatura Exposta? Dá para antever que houve pagamento de propina em grande parte dos contratos, mas não é possível fazer a conta simples. Tem de ser feito um cruzamento.

As delações e as investigações viraram um quebra-cabeça? É mais que um quebra-cabeça. O trabalho é procurar agulha no palheiro. A todo tempo a gente percebe que há novas fontes de recursos para a organização criminosa.

Pode-se vincular os desvios à crise no Rio? A corrupção é deletéria. Quando você tem o Estado sendo governado por pessoas que se pautavam por interesses particulares, isso acaba ensejando opções políticas que não são as melhores para a sociedade. Se isso acabou por ensejar a falência do Estado, estudiosos de economia terão de dizer. Parece, pelo menos, um indicativo de relação de causa e efeito. Tudo leva a crer que houve a prática generalizada de corrupção na administração estadual. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários