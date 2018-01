Governo recebe com serenidade decisão de Cármen sobre Cristiane Brasil, diz Marun

Marun destacou que o governo vai enfrentar "as pedras que estão no caminho" e disse ainda que toda "novela sempre tem um final feliz" - Reprodução

Escalado pelo governo para defender a nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho e afirmar que o presidente Michel Temer vai continuar a "luta judicial" para conseguir dar posse à filha de Roberto Jefferson, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que o governo "tem confiança no bom senso das decisões judiciais".

Ao ser questionado sobre se a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, era uma retaliação ao Executivo, Marun tentou se esquivar, disse que a decisão da ministra "não adentra o mérito" da questão, mas que se "alguém pensa que vai nos desviar do nosso rumo, que é a reforma da Previdência, está enganado". "O governo não apresenta essa reforma pensando nele, insiste na reforma pensando no Brasil."

Marun descartou que o governo vá pedir ao PTB outro nome, mas admitiu que esse seria o caminho mais fácil. "Seria mais fácil (se PTB indicasse outro nome), mas esse não é o caminho do governo", afirmou. "O presidente entende que a sugestão feita pelo PTB, que comandou a reforma trabalhista, que a indicação é positiva", disse.

O ministro disse ainda que o governo "mantém a serenidade e insistirá nesta luta judicial" e que o caminho jurídico que será feito - como esperar o fim do plantão judicial - ainda "está sendo definido pela área jurídica do governo". Caso aguarde o retorno dos trabalhos do Judiciário, caberá ao ministro Gilmar Mendes uma decisão, já que o processo em questão foi distribuído eletronicamente para ele.

Marun destacou que o governo vai enfrentar "as pedras que estão no caminho" e disse ainda que toda "novela sempre tem um final feliz".

Conhecido como integrante da tropa de choque do presidente e também como falastrão, Marun evitou críticas diretas a Cármen Lúcia, mas ressaltou que o governo tem "várias manifestações judiciais que corroboram o óbvio", que seria a prerrogativa exclusiva do presidente da República em nomear ministros.

"Em relação ao mérito, temos a decisão favorável do presidente em exercício do STJ brasileiro. O presidente em exercício do STJ analisando o mérito analisou a decisão impertinente", disse em relação a decisão do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que no sábado (20) havia autorizado a posse de Cristiane Brasil.

Na madrugada desta segunda-feira, 22, entretanto, a ministra Cármen Lúcia suspendeu temporariamente a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho, que estava marcada para ocorrer às 9h. A decisão da presidente do STF foi feita no âmbito de um processo movido por um grupo de advogados trabalhistas, o mesmo que foi autor da ação popular que impediu a posse de Cristine por duas semanas.

Ao ser indagado sobre como o presidente recebeu a informação da suspensão da posse, Marun disse que o governo recebeu "com serenidade" e afirmou que caso a decisão da Justiça saia enquanto Temer estiver na Suíça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que terá atribuições do cargo de presidente da República, poderá dar posse a Cristiane Brasil.