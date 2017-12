Governo publica exoneração de Antônio Imbassahy

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 14, a exoneração de Antônio Imbassahy do cargo de ministro da Secretaria de Governo. O tucano pediu demissão na sexta-feira passada, um dia antes da convenção nacional do PSDB. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), relator da CPMI da JBS, assumirá o lugar do tucano Imbassahy, cuidando da articulação política com o Congresso Nacional.