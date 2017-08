Governo promove painel político para oficiais do Exército

Iniciativa faz parte da programação da viagem de Estudos Estratégicos do Curso de Comando e Estado-Maior que percorrerá todas as regiões brasileiras.

Campo Grande (MS) – Vinte e dois oficiais, alunos da Escola de Comando e Estado Maior do Exército sediada no Rio de Janeiro (RJ), participaram na quinta-feira (17.8) de uma atividade de apresentação do Mato Grosso do Sul – por meio de painéis temáticos do Poder Executivo e Legislativo, que traçaram um panorama conjuntural do Estado. A iniciativa subsidia os discentes com informações estratégicas, especialmente das áreas de segurança e defesa, visando futuros trabalhos de comando e assessoria militar na região.

A programação contou com os painéis “Relações entre as diversas esferas do poder político estadual”, do presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Junior Mochi; “Segurança na cidade, campo e fronteira oeste: relações com as forças armadas”, do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e “Planejamento financeiro, gestão e visão prospectiva do Estado”, do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

“Nosso trabalho vai muito além do nosso papel constitucional legislativo, pois somos os interlocutores dos anseios e demandas da sociedade junto ao governo. A riqueza vem da discussão de ouvir todas as partes para preservar o interesse da maioria”, destacou o deputado Junior Mochi ao iniciar as apresentações. Na sequência, o secretário José Carlos detalhou as particularidades e desafios da segurança em um estado que faz fronteira com dois países e registra um grande número de apreensão de drogas “a área de segurança precisa do apoio das forças armadas devido à complexidade dos crimes transnacionais da nossa região”, explicou.

Por fim, o secretário Eduardo Riedel falou um pouco sobre a conjuntura econômica do estado e o método de gestão adotado: “O governo estadual possui uma metodologia de monitoramento focada em resultados, para evitar dispersões na área meio, garantindo que se preste atenção nas entregas – pois é por isso que somos cobrados pela população”, destacou.

Em nome da turma, o major Renan Rodrigues de Oliveira agradeceu a disponibilidade dos painelistas em dispor de parte de seu tempo para compartilhar informações: “A visão aqui apresentada foi muito peculiar, própria de quem é do Estado, e por isso de grande valia para nós. Para se defender e dar a vida por algo é preciso conhecer. Para se amar alguém, precisamos conhecer. E essa é nossa missão neste curso: conhecer nosso país, conhecer as peculiaridades de cada estado para poder defendê-los da melhor forma”, destacou.

Os oficiais também participaram no dia seguinte (18.8) de um Painel Econômico promovido pela Federação das Indústrias de MS (Fiems) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Até quarta-feira (23.8) os alunos permanecem no Estado visitando os municípios de Jardim e Bela Vista.

Viagem de Estudos Estratégicos

A viagem de Estudos Estratégicos do Curso de Comando e Estado-Maior do Exército (CCEM) é uma das atividades de coroamento da formação, ao fim dos dois anos de estudo, e ocorre em todas as regiões do Brasil. O curso é voltado para majores e tententes-coronéis com mais de 20 anos de serviço e prepara os futuros chefes militares e assessores de alto nível do Exército.

Texto e Fotos: Jéssika Machado – Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

