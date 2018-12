Governo presta contas na Assembleia Legislativa nesta terça

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai prestar contas da gestão nesta terça-feira, às 14 horas, no Plenarinho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O ato acontece durante reunião da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, presidida pelo deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB).

A Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária tem a função de examinar e emitir pareceres sobre projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas. Além disso, a Comissão também fiscaliza os planos e programas estaduais, regionais e setoriais, exerce o acompanhamento e fiscalização orçamentária e examina tomada de contas do Governador.

Nesta reunião serão apresentadas as contas da gestão referentes ao primeiro e segundo quadrimestres de 2018. A apresentação dos relatórios de gestão fiscal é aberta ao público e imprensa.