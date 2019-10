Terenos quer parceria para recapear bairros

Com cerca de 22 mil habitantes (IBGE 2019) e economia baseada na agropecuária, Terenos quer parceria do Estado para melhorar a infraestrutura cidade - Foto: Divulgação

Com cerca de 22 mil habitantes (IBGE 2019) e economia baseada na agropecuária, Terenos quer parceria do Estado para melhorar a infraestrutura cidade. O prefeito Donizete Barraco e o governador Reinaldo Azambuja trataram das demandas municipais nesta sexta-feira (4) durante o segundo dia de atividades do Governo Presente em Aquidauana. Ao todo, 16 prefeitos serão atendidos pelo governador.

“Nossas reivindicações e demandas são na área da infraestrutura, recapeamento, asfalto e até pontes de concreto”, disse o prefeito. Ele ainda elogiou o programa que leva a estrutura administrativa do Estado para o interior. “Valoriza os municípios. Eu gosto do governador por causa disso. Ele não mistura partidos e atende bem todos”, completou.

Desde o mês passado Reinaldo Azambuja percorre o Estado com o projeto Governo Presente. Já passaram por atendimento 27 municípios das regiões do Bolsão e Norte. Nesta etapa, que abrange cidades do Pantanal, Serra da Bodoquena e Sudoeste, 16 cidades passarão por audiências. O objetivo é colher demandas locais para traçar investimentos futuros em Mato Grosso do Sul.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Atendimento

Na reunião com representantes de Terenos também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Helder Noboru Kasae, acompanhado dos demais parlamentares, e os secretários municipais Mário Marcio (Obras), Ewerton Fortuna (Desenvolvimento) e Jailson dos Reis (Turismo e Meio Ambiente). Além deles, os deputados Beto Pereira (federal) e Paulo Corrêa (presidente da ALMS).

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estão os diretores-presidentes da Sanesul e Agehab, Walter Carneiro Junior e Maria do Carmo Avesani Lopez, respectivamente.

Investimento

Em Terenos o Governo do Estado, no período 2015/2019, realizou o sonho de 280 famílias de morar em casa digna e com o conforto de ter toda a infraestrutura urbana, em parceria com a Prefeitura e o Governo Federal. Entre unidades habitacionais na área urbana e rural entregues e em construção, o total de recursos investidos chegam a R$ 15,253 milhões.

No geral, os investimentos viabilizados pelo governo Reinaldo Azambuja ultrapassam a R$ 36,811 milhões. Desses, R$ 7,164 milhões foram destinados a obras realizadas ou em andamento executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Entre os projetos estão de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias urbanas. O município também ganhou reforço na segurança, com investimentos do programa MS Mais Seguro.

Graças a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Terenos recebeu novos empreendimentos ou ampliação das indústrias já em funcionamento, gerando empregos e movimentando a economia. Pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) foram viabilizados recursos da ordem de R$ 3,390 milhões.