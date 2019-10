Governo Presente: Sete Quedas quer parceria para infraestrutura

Naviraí (MS) – Projetos de parceria na área da infraestrutura foram debatidos entre o prefeito de Sete Quedas, Chico Piroli, e o governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (25) dentro do Governo Presente. A reunião técnica dos dois foi realizada em Naviraí, município sede da 5ª etapa do programa que leva a estrutura administrativa do Executivo Estadual para atendimento de lideranças no interior de MS.

“Nossas principais demandas, acredito, são as mesmas da maioria dos municípios: pavimentação, recapeamento e calçamento”, contou o prefeito, que se disse satisfeito com o encontro. “Palavra do governador para mim sempre valeu. Ele sempre tem honrado e o compromisso que ele fez de nos ajudar está em cima daquilo que é prioridade. Com diálogo as coisas vão acontecendo”, afirmou Chico Piroli.

Reinaldo Azambuja vem percorrendo desde setembro todo o Mato Grosso do Sul com o programa Governo Presente. Segundo ele, o objetivo é “fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. O governador ainda avalia que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.

Investimentos

Mais 100 famílias de Sete Quedas vão ganhar a casa própria viabilizada pela Agência de Habitação Popular (Agehab). As unidades habitacionais fazem parte dos residenciais Itaporã I e II, que já estão com mais de 90% das obras executadas. No total os investimentos em habitação no município chegam a R$ 21,144 milhões.

Em infraestrutura os investimentos em Sete Quedas pela administração de Reinaldo Azambuja chegam a R$ 10,615 milhões. Em pavimentação de vias urbanas, construção de pontes e drenagem de águas pluviais. Os repasses para a saúde totalizam R$ 4,671 milhões. O total investido desde 2015 atinge a soma de R$ 40,863 milhões.

Presenças

Na reunião técnica com a equipe de Sete Quedas também participou o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Cesar Barbizan, acompanhado dos demais parlamentares. Pelo Estado estiveram presentes os secretários Sérgio de Paula (Articulação), Eduardo Riedel (Governo), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); e os adjuntos C. Barbosa (Segurança) e Luis Roberto (Infraestrutura).

Além deles, os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Onevan de Matos, Lídio Lopes, Londres Machado e Gerson Claro; o deputado federal Beto Pereira; e os presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; e da MSGás, Rudel Trindade.

FOTO EM ALTA RESOLUÇÃO

FOTO: CHICO RIBEIRO

Subsecretaria de Comunicação MS