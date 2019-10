Reinaldo Azambuja avança em plano de investimentos para os próximos 3 anos

É a quarta etapa do Governo Presente - Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja iniciou nesta quinta-feira (24.10) os atendimentos em Naviraí, na região Conesul. É a quarta etapa do Governo Presente. Ele explicou que o objetivo é fazer um raio-x das demandas municipais e criar um plano de investimentos para os próximos três anos.

Reinaldo Azambuja afirmou que as reuniões são técnicas e que está ouvindo todos os representantes de Executivo e Legislativo, independente de questões partidárias. “Vamos atender prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, todos os vereadores dos municípios, independente de coligação e cor partidária. Aqui, a gente não discute política. Discutimos ações que são importantes para o desenvolvimento dos municípios. Nós já fizemos isso no início do governo nosso, em 2015; depois em 2017, quando mudaram os prefeitos que foram eleitos em 2016”, disse.

O governador declarou ainda que com o mapeamento das necessidades poderá fazer parcerias com as bancadas e os municípios para atender a população. “Vamos transformar muito do que é solicitado em realizações. Respeitamos o que é prioridade. É aquele ditado popular: quem ouve mais, erra menos”.

Durante dois dias, nesta quinta e sexta-feira (24 e 25), dentro da política municipalista iniciada em 2015, ele irá receber as demandas das lideranças de cada uma das cidades. Em Naviraí serão atendidos 17 municípios, totalizando 61, nas cinco etapas.

O Governo Presente já passou por Três Lagoas, Rio Verde, Aquidauana e Campo Grande. Finalizando essa etapa, Reinaldo Azambuja terá atendido 77% dos municípios. O próximo e último desembargue da caravana de atendimentos será em Dourados.

O prefeito de Naviraí, Izauri Macedo, destacou a importância das parcerias com o Governo do Estado e com as bancadas estaduais e federais e elogiou o projeto que leva o gabinete e a estrutura de governo para o interior.

“Essa iniciativa é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. Essa estratégia administrativa que o Governo Reinaldo Azambuja estabeleceu para estar dialogando com os municípios é uma forma do governo se fazer presente nas regiões. É um formato inteligente. Porque se fosse para ele convidar os prefeitos para ir a Campo Grande teria que fazer uma estrutura de deslocamento muito maior. Colocaria dificuldade para os prefeitos, que imporia uma agenda que demoraria. Ir conversar com as pessoas, falar com os dirigentes municipais, facilita a vida de todas. E o governo vindo, tem que dar alguma coisa. Isso para o município é muito importante”.

A região

Para o governador, a região Conesul está passando por um momento de expansão agrícola e instalação de indústrias de transformação, que vão demandar investimentos em rodovias estaduais e municipais, principalmente pelo aumento do movimento de bitrens.

Além dos atendimentos, o governador Reinaldo Azambuja também assina em Naviraí documentos importantes para o desenvolvimento de municípios do interior. Nesta quinta-feira (24), ele irá assinar um Termo de Fomento para viabilizar a implantação do Curso de Arquitetura e Urbanismo no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Naviraí.

A parceria permitirá a adequação de espaços físicos, construção de passarela e aquisição de materiais e equipamentos. Os recursos são de emenda parlamentar viabilizada pelo deputado estadual Onevan de Matos.

Outros dois convênios serão firmados na sexta-feira (25) entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e o Conisul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul) viabilizando o repasse de recursos financeiros para aquisição de máquinas e equipamentos para construção e recuperação de pavimentação asfálticas, urbana e rodoviária.