Prefeito de Ladário pede pavimentação dentro da cidade e destaca parcerias com o Estado

Há menos de um ano no cargo, o prefeito de Ladário, Iranil Lima Soares, foi recebido pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (4.10) e apresentou pedidos de pavimentação de vias dentro do Município. Reinaldo Azambuja está em Aquidauana com a terceira etapa do programa Governo Presente.

Iranil afirmou que a prefeitura não tem recursos suficientes para obras de infraestrutura e destacou as parcerias com o Governo do Estado. “O governador tem feito importantes obras em Ladário. Fez recapeamento das vias principais da cidade. Está construindo, já em fase terminal, a caixa d’água na parte alta da cidade, que vai acabar com problema de falta d’água. Já está em via de assinatura o projeto de saneamento em que, segundo o governo, 80% das residências vão ter saneamento. Isso para nós é a presença do governador executando obras de importância”, disse.

Ladário recebeu investimento nas mais diversas áreas. São mais de R$ 26 milhões, incluindo os repasses. Somente em saneamento, o Governo do Estado aplicou R$ 9,5 milhões – dinheiro que foi usado nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Além disso, o governo restaurou e pavimentou diversas ruas, implantou sistema de drenagem de águas pluviais e entregou 40 casas do Programa Minha Casa Minha Vida – Sub 50, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura. E na área de segurança, foram entregues ainda três viaturas, além de munição, materiais e equipamentos.

