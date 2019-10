Jateí agradece investimentos e vereadores pedem pavimentação de distrito

O prefeito Eraldo Jorge Leite não apresentou nenhum pedido, mas teceu diversos elogios ao municipalismo do Estado, e a Câmara Municipal pediu investimento em pavimentação para o distrito Nova Esperança - Foto: Chico Ribeiro

No atendimento aos representantes de Jateí, nesta quinta-feira (24.10), o governador Reinaldo Azambuja recebeu mais agradecimentos do que reivindicações. O prefeito Eraldo Jorge Leite não apresentou nenhum pedido, mas teceu diversos elogios ao municipalismo do Estado, e a Câmara Municipal pediu investimento em pavimentação para o distrito Nova Esperança. Reinaldo Azambuja e os secretários estaduais estão em Naviraí, onde atendem, por dois dias, 17 prefeitos, além de vices, secretários e vereadores.

“Viemos mais para agradecer as ações que o governador tem feito no município de Jateí. Ele, desde quando assumimos o município, tem feito todos os esforços para atender Jateí. Por ser um governador municipalista, por ter sido prefeito, ele conhece as nossas necessidades, as nossas demandas. Então, nós viemos mais para agradecer por tudo que ele fez, especialmente, casas populares, recapeamento asfáltico, estrada, recuperação das rodovias estaduais que cortam o município. O governador tem feito um trabalho que dignifica o seu governo”, afirmou Eraldo Jorge Leite.

Eraldo afirmou que o pedido de investimentos partiu dos vereadores. “A Câmara de Vereadores fez uma reivindicação para pavimentar 3 mil metros, em torno de R$ 700 mil, no distrito Nova Esperança. O governador assumiu o compromisso e tenho certeza que vai cumprir. A cidade praticamente está 100% asfaltada. Esse distrito está com 100% no saneamento básico e agora vai ficar com 100% de asfalto”, explicou.

O prefeito de Jateí também fez questão de elogiar a iniciativa de levar a estrutura de governo para o interior. “É o sinal de que ele é o governador municipalista. Isso demonstra a sua preocupação com os municípios. A grande verdade é que a grande maioria dos municípios passa por dificuldades. Se não tiver a mão amiga do Governo do Estado, sem sombra de dúvida, os municípios não têm condições de cumprir os seus compromissos prementes, em especial fornecedores e a folha de pagamento”.

Participaram da audiência o deputado estadual Onevan de Matos; o primeiro-suplente de senador José Chagas, os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Geraldo Resende (Saúde) e Pedro Chaves (Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos no Distrito Federal); secretários adjuntos C. Barbosa (Sejusp) e Luis Roberto (Seinfra); e os diretores-presidentes Walter Carneiro Junior (Sanesul), Maria do Carmo Avesani Lopes (Agehab) e Rudel Trindade (MSGÁS).

A reunião contou ainda com a vice-prefeita Cileide Cabral; os vereadores Edison José de Luma Paz, Robinho, Manoel Pinheiro de Andrade e José Rosendo Duarte; secretários municipais Telma Gandine (Administração), Fernando Camilo (Planejamento), Rogério da Silva (Finanças), Rodrigo Felix (Infraestrutura), Eduardo Calegare (Saúde), Antônia Marcília (Assistência Social), Regiane Stephanes (Meio Ambiente e Turismo), José Carlos (Desenvolvimento Rural) e Eleni Teixeira (Educação); além de Hederson Munhoz (procurador), Marcos Paulo (procurador) e Luiz Carlos (ouvidor).