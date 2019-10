Anastácio vê “cartão postal” em avenida e quer mais obras

Nesta quinta-feira (3), ele se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja no Cras II de Aquidauana, onde é realizada a terceira edição do programa Governo Presente - Foto: Divulgação

Satisfeito com a parceria do Governo do Estado na execução de obras de recapeamento e pavimentação em Anastácio, o prefeito Nildo Alves de Albres quer mais projetos de infraestrutura para a cidade. Nesta quinta-feira (3), ele se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja no Cras II de Aquidauana, onde é realizada a terceira edição do programa Governo Presente, que leva a estrutura administrativa do Executivo para atendimento no interior de Mato Grosso do Sul.

Nildo Alves foi o primeiro prefeito do dia a se reunir com Reinaldo Azambuja. “Elencamos as principais necessidades do nosso município. A primeira foi o recapeamento da Rua 27 de Julho, aos moldes do que já foi feito pelo Governo na Avenida Manoel Murtinho, que se tornou cartão de visitas de Anastácio”, afirmou.

A via citada pelo gestor passou por obras restauração funcional do pavimento em 2018. Na melhoria, o Estado investiu R$ 6,2 milhões – o recurso ainda contemplou a pavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua Wanderley.

O prefeito ainda reivindicou junto à administração estadual recursos para recapeamento de ruas nos bairros e para reforma na Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva. “Vemos com bons olhos a forma democrática do governador administrar nosso Estado. Confiamos nele e vamos levar essas informações à nossa população”, disse o prefeito.

Reinaldo Azambuja percorre o interior do Estado desde o mês passado com o projeto Governo Presente. O objetivo é coletar informações de prefeitos e vereadores para traçar novos investimentos em Mato Grosso do Sul.

“O mais importante no Governo Presente é falar com as lideranças locais, prefeitos e prefeitas, vereadores, sindicatos, organização sindical local. Você, com certeza, vai errar menos porque vai direcionar os recursos nas prioridades de cada um dos municípios”, explicou o governador.

Também estiveram presentes na reunião de Anastácio o vice-prefeito Marcos Rondom e o presidente da Câmara Municipal, vereador Lincoln Sanches Pellicioni, acompanhado dos demais parlamentares.

Pelo Governo do Estado participaram das tratativas os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde).

Os secretários-adjuntos Flávio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Ary Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Luis Roberto (Infraestrutura) também participam dos debates. Além deles estão os diretores-presidentes da Sanesul, Agehab e da MSGás, Walter Carneiro Junior, Maria do Carmo Avesani Lopez e Rudel Trindade, respectivamente.

Investimentos

Nos últimos quatro anos e nove meses de gestão, o Governo do Estado investiu R$ 81.556.679,80 em Anastácio, em áreas consideradas prioritárias para a população: infraestrutura, saúde, educação, e segurança pública. Entre as principais entregas realizadas no município estão moradias para 809 famílias. Na infraestrutura, a revitalização do acesso ao frigorífico e a construção da ponte de concreto sobre o Córrego Rolador são marcas da administração estadual.