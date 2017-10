Governo prepara início da obra de restauração de ruas de Antonio João

- Divulgação

Após receber 50 casas e o anúncio de mais investimentos em infraestrutura, o município de Antônio João em breve deve ver o resultado dos compromissos firmados pelo governador Reinaldo Azambuja em sua visita ao município, no último dia 10. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (20.10), o resultado de uma licitação para a restauração de quase todas as ruas da área urbana da cidade.

De acordo com a publicação, os investimentos em restauração das vias chegam a R$ 1,5 milhão e as obras devem ter início imediato após a assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame, ou seja, em cerca de 15 dias.

Confira a publicação na íntegra na página 21 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.