Governo precisa definir articulação política com clareza, diz presidente do DEM

O presidente nacional do DEM, ACM Neto (BA), afirmou que falta ainda ao governo Bolsonaro definir com clareza sua articulação política para construir maioria no Congresso e garantir a aprovação da Nova Previdência. "Não acho que o governo perdeu o tempo de organização, mas precisa definir claramente a articulação política que ele quer fazer", avaliou.

O prefeito de Salvador afirmou ainda que o papel do DEM é ajudar na construção da maioria para a aprovação de reformas, como a da Previdência. O partido que tem três ministros no governo, no entanto, ainda não definiu sua posição política frente ao Executivo. Segundo ACM, foi dado o início da discussão na reunião da executiva nacional desta quarta-feira, 13. "Não vamos participar de nenhum tipo de toma lá da cá, temos compromisso com a agenda do País", disse.

Ele sinalizou que o DEM espera entender melhor qual é o ambiente de construção política de Bolsonaro, para se posicionar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a decisão se o DEM será base ou oposição se dará "em tempo oportuno". Em relação a expulsão de Elcio Queiroz, ACM disse que o suspeito do caso Marielle foi expulso sumariamente por ele na terça-feira, 12, e que houve um referendo entre os membros. "Eu nem sabia da filiação dele", afirmou.