Governo oficializa novo repasse de veículos de transporte escolar para interior

Foram publicados nesta quinta-feira (13), no Diário Oficial do Estado (DOE) os termos de doação que oficializam os repasses de 19 veículos de transporte escolar para os municípios de Anaurilândia, Água Clara, Laguna Carapã e Rio Brilhante. Somados, os valores estimados dos ônibus e micro-ônibus doados são de R$ 2,7 milhões.

Entre os beneficiados, Rio Brilhante é o município com o maior número de estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE). São 3,9 mil alunos matriculados em diversas modalidades e etapas da educação básica, educação profissional e, ainda, nas extensões prisionais da região. De acordo com a medida publicada hoje, cinco veículos serão repassados. O valor aproximado dos transportes escolares é de R$ 753.000,00.

Com a publicação desta quinta-feira, já são 98 veículos doados neste mês de dezembro. Ao todo, 23 municípios – responsáveis por abrigar 88 escolas da REE – já foram beneficiados com os repasses. Juntas, as unidades atendem quase 44 mil estudantes matriculados.