Governo libera R$ 8,7 milhões para ações de apoio à tragédia de Janaúba

O governo federal anunciou, hoje (10), R$ 8,7 milhões para ações de apoio à tragédia ocorrida na creche em Janaúba (MG) que já deixou 11 mortos. Serão R$ 3,7 milhões destinados à construção de duas creches e conclusão de uma quadra esportiva. Na área de saúde, R$ 4 milhões vão ser destinados a dois hospitais onde as vítimas recebem atendimento e R$ 1 milhão para o reembolso de gastos da prefeitura de Janaúba.

Os recursos foram anunciados pelos ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Saúde, Ricardo Barros, após reunião com o presidente Michel Temer. O prefeito Janaúba, Carlos Isaildon Mendes, também participou da reunião no Palácio do Planalto.

Os recursos do governo federal não serão usados na reconstrução da Creche Gente Inocente, incendiada no último dia 5 pelo vigilante do local. O prefeito de Janaúba explicou que empresários da região se propuseram a recuperar a creche e vão apresentar um projeto na sexta-feira (13).

O ministro da Saúde explicou que as unidades médicas que atendem o maior volume de pessoas atingidas no ataque – o Hospital João 23, em Belo Horizonte, e a Santa Casa de Montes Claros – receberão R$ 2 milhões cada um. “Os recursos serão liberados de imediato para que possam fazer efeito para as pessoas que vão precisar continuar com atendimento por muito tempo”, disse Ricardo Barros.

O prefeito Carlos Isaildon agradeceu o apoio recebido de governos e da sociedade. “A solidariedade que recebemos de todo o Brasil, do mundo, de todas as autoridades de forma indistinta, nos conforta”, disse. Ele disse que o esforço agora é para que todas as vítimas recebam a atenção necessária. “Queremos agora que seja garantido a todas as famílias e seus pacientes o atendimento médico, psicológico, com todas as condições, para que seja amenizado tamanho sofrimento”, acrescentou.

Em relação às creches, o prefeito disse ter a expectativa de que as obras estejam concluídas até o final de 2018.

Na manhã da última quinta-feira (5), um vigia que trabalhava na creche Gente Inocente e estava de licença médica entrou no local e ateou fogo em crianças, professoras e nele mesmo. Já são 11 os mortos – nove crianças, uma professora e o autor do ataque.

