Vencedor de licitação de R$ 10 milhões vai restaurar ciclovia em Bonito

Após ser autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja em julho deste ano durante sua agenda em Bonito, o Governo do Estado divulgou hoje (2) a licitação que irá recapear, iluminar e contemplar com ciclovia um trecho da MS-178, entre o município de Bonito e o Aeroporto local. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado, na página 21.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão gestor das obras em MS, a obra está orçada em R$ 10.740.654,40 milhões e irá contemplar uma extensão total de 14,160 quilômetros.

À época da autorização para lançamento da licitação, Azambuja destacou a importância da obra na questão da segurança. “Com essa obra poderemos receber melhor aqueles que nos visitam, é a porta de entrada da cidade e com a iluminação vamos dar mais segurança àqueles que chegam aqui”, afirmou durante a solenidade de assinatura, que aconteceu no Hotel Marruá.

A tomada de preço acontece no dia 6 de novembro, às 9 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Mais investimentos para Dourados

Também publicado no Diário Oficial do Estado de hoje (2.10) a licitação para obras de pavimentação e drenagem que irão beneficiar as ruas do Jardim Santo André e Jardim Del Rey. Em Dourados.

Segundo a Agesul, a obra está orçada em R$ 618.461,08 e a abertura de preços acontece no próximo dia 19, às 9 horas, também na sala de licitações da Agência na Capital.

