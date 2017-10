Governo lança licitação para recuperar MS-436 entre Camapuã e Figueirão

A rodovia MS-436 é uma das rodovias de Mato Grosso do Sul que apresentaram sérios problemas de drenagem nos últimos dois anos marcados por intensas chuvas. / Divulgação

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira (4.10) a licitação para recuperar um trecho crítico da rodovia MS-436. O anúncio realizado, através do Diário Oficial do Estado (DOE), está na página 12.

Segundo a concorrência 053/2017 a restauração asfáltica acontecerá no trecho entre Camapuã e Figueirão, numa extensão de oito quilômetros e, de acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a obra está orçada em R$ 3.641.441,16 milhões.

A rodovia MS-436 é uma das rodovias de Mato Grosso do Sul que apresentaram sérios problemas de drenagem nos últimos dois anos marcados por intensas chuvas. Este ano, o Governo já lançou licitação para recuperar rodovias como a MS-156, MS-395, MS-470, MS- 379 e a MS-338. Também já está em planejamento a licitação para recuperar a MS-430, outra rodovia com trechos críticos.

A tomada de preço para restauração da MS-436 acontece no dia 6 de novembro, às 10h, na sede da Agesul, na Capital.

