O Palácio do Planalto escolheu os deputados Danilo Forte (PSB-CE), Lucas Vergilio (SD-GO) e Rogério Rosso (PSD-DF) para exercerem a função de vice-líderes do Governo na Câmara. A indicação dos três parlamentares está formalizada na edição desta quarta-feira, dia 6, do Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, o governo tem 15 vice-líderes na Casa.

Veja Também

Comentários