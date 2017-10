Governo garante atender pendências com os municípios na área da saúde

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, foi recebido em audiência pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na manhã desta terça-feira (3), com quem tratou de algumas pendências relacionadas à área da saúde dos municípios.

Caravina foi até o gabinete do governador atendendo pedido da Cosems/MS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), que pede a liberação de verbas atrasadas destinadas à manutenção de vários programas sociais.

Entre os programas que estão há alguns meses sem a devida transferência de recursos, conforme documento protocolizado pelo presidente do Cosems/MS, Sérgio Périus, na Assomasul, estão Farmácia Básica, Saúde da Família, Agentes de Saúde, Agentes de Endemias e Sistema Prisional.

Ofício do Conselho entregue ao presidente da Assomasul no dia 13 de setembro aponta um atraso de cinco meses, totalizando repasse de R$ 21,761 milhões.

Na conversa, segundo Caravina, o governador se comprometeu a conversar com a área econômica do governo no sentido de viabilizar recursos visando liberar os recursos constitucionais.

“O governador, que não tem medido esforços para atender as demandas aos prefeitos, nos garantiu que tão logo melhore a receita do Estado dará atenção especial aos municípios, liberando as pendências relacionadas à área de saúde”, explicou Caravina após deixar o encontro na Governadoria.

Durante a audiência, o dirigente disse que a Assomasul reconhece as dificuldades do momento diante da crise atual vivida pelo país e que torce para que as reivindicações sejam atendidas o mais rápido possível visando atender as demandas da população.

