Governo federal garantirá apoio para segurança no Rio, diz Moreira Franco

O ministro da Secretária-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse hoje (19) que o governo federal garantirá apoio para a continuidade das operações de segurança no Rio de Janeiro. Ele participa de uma série de eventos hoje na capital do estado, incluindo a inauguração de obras de ampliação da BR 101, em Niterói.

"Eu tenho a convicção de que não faltará o apoio necessário do presidente Temer para que a operação no Rio de Janeiro se dê exatamente como nós precisamos. O presidente Temer tem a noção da gravidade do problema da segurança pública, que nos afeta a todos", disse Moreira. Segundo o ministro, a orientação é que a política não seja "de um ano, mas de quatro ou cinco".

Na avaliação de Moreira, para resolver o problema de forma global é necessário recuperar a geração de emprego e renda. "Na cidade do Rio, esta capacidade é dada pelo turismo. E para que haja atividade turística é fundamental a segurança. A orientação do presidente Temer é que esta política não seja de um ano, mas de quatro ou cinco anos, o necessário para que nós possamos viver em segurança", afirmou.

No trecho de 23 quilômetros da BR 101, na região metropolitana de Niterói, a rodovia ganhará mais uma faixa de rolamento em cada sentido, passando a ter três faixas, reduzindo os engarrafamentos no local. A obra tem previsão de estar pronta dentro de dois anos. Moreira participou também da inauguração de uma mergulhão para veículos no centro de Niterói.

