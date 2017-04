Governo espera arrecadar 50 mil cobertores este ano em campanha do agasalho

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul deu início hoje (5) a Campanha do Agasalho de 2017 e, segundo o governador Reinaldo Azambuja disse que a expectativa é dobrar as arrecadações do ano passado, passando de 25 mil para 50 mil cobertores. Os postos de arrecadação serão ampliados.

Azambuja disse nesta manhã, durante o lançamento da campanha, que o Estado avalia comprar agasalhos e cobertores para ajudar na arrecadação. “Vamos ter um inverno mais rigoroso esse ano e estamos fazendo as contas para ver quanto podemos disponibilizar para ajudar”.

A campanha acontece até 5 de maio.

