O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o texto de projeto de lei que altera a Lei 13.249, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. A mensagem de envio do projeto está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 98), que não traz, no entanto, a íntegra do projeto.

Veja Também

Comentários