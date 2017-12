Governo entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 estados

Temer também disse que neste ano a inflação foi controlada, os juros caíram e mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados nos últimos meses - Foto: Agência Brasil

Ao longo do dia de hoje (20), o governo federal entrega cerca de 21 mil unidades habitacionais em 14 estados por meio do programa Agora, é Avançar. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias de ter a casa própria.

“São mais de 20 mil famílias que estão realizando esse sonho e quero dar destaque e reverenciar aqui as mulheres que assumem a condição de chefes de família. Mulheres que, além de trabalhar fora para garantir o sustento e o bem-estar dos seus, ainda acumulam as tarefas domésticas e que, por direito e merecidamente como chefes de família e dona de casa, agora são as donas da casa, senhoras de um lar”, disse no vídeo.

Temer também disse que neste ano a inflação foi controlada, os juros caíram e mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados nos últimos meses. “O país está melhorando e com os programas sociais estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro”.

As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins (veja lista abaixo).

O programa Agora, é Avançar foi lançado no início de novembro para retomar obras inacabadas. A coordenação é do ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, Moreira Franco. O Agora, é Avançar incorporou o Minha Casa, Minha Vida, voltado à habitação.

Hoje é com certeza um grande dia. Mais de 20 mil famílias estão realizando o sonho de conquistar a casa própria. #MCMV #AgoraÉAvançar @planalto @governodobrasil pic.twitter.com/jCioOAalhZ

— Michel Temer (@MichelTemer) December 20, 2017

Lista de empreendimentos entregues nesta quarta-feira (20):

Alagoas

Maceió - Residencial Maceió – 3,9 mil unidades habitacionais (UH);

Bahia

Jequié - Residencial Parque do Sol – 500 UH; Residencial Segredo – 851 UH;

Salvador - Residencial Ceasa III, IV e V – 888 UH; e Residencial Colina Solar – 600 UH;

Ceará

Fortaleza - Fortaleza: Residencial Jose Euclides Ferreira Gomes (entrega parcial - total 2992 uh) – 560 UH;

Canindé - Residencial Frei Lucas Dolle – 495 UH;

Cratéus - Residencial Casa Nova Vida Nova – 180 UH;

Maranhão

São Luís - Residencial Piancó I – 224 UH; Residencial Piancó II – 224 UH;

Paço do Lumiar - Loteamento Jardim Primavera II – 880 UH;

Mato Grosso do Sul

Corumbá - Condomínio Casa Nova II – 200 UH;

Pará

Parauapebas - Residencial Vila Nova (Entrega Parcial - Total 650 UH) – 225 UH;

Piauí

Picos - Residencial Louzinho Monteiro – 500 UH;

Paraíba

João Pessoa - Residencial Vista Alegre 8 e 9 – 352 UH e Residencial São Rafael I, II e III – 704 UH;

Rio de Janeiro

Bom Jardim - Conjunto Habitacional Bom Destino - 180 UH;

Volta Redonda - Conjunto Habitacional Jardim Cidade do Aço - 96 UH;

Rio de Janeiro - Residencial Park Ametista – 300 UH;

São Gonçalo - Residencial Venda da Cruz - 1.240 UH;

Rio Grande do Norte

Mossoró - Residencial Maria Odete de Fois Rosado – 844 UH;

Ceará-Mirim - Residencial Santa Paula I - 375 UH;

Vera Cruz - Loteamento Parque Gulandy - 100 UH;

Rio Grande do Sul

Canoas - Loteamento MQ4 (Entrega parcial - total 426 UH) – 76 UH; Macro Quarteirão 3 - Condomínio 3 C – 300 UH;

Porto Alegre - Jardim Belize (entrega parcial - total 760 UH) – 120 UH;

Pelotas - Residencial Amazonas – 280 UH; Residencial Roraima – 280 UH

São Paulo

Boituva - Vida Nova Boituva 2 e 3 – 500 UH;

Guarulhos - São Judas I e II (entrega parcial - total 1042 UH) - 526 UH; Residencial Brisas – 280 UH; Residencial Dunas – 440 UH;

São Vicente - Tancredo Neves - Lotes 11, 12 ,13, 15, 16 e 17 – 840 UH;

Itaquaquecetuba - Residencial Jardim Lebani 1, 2 e 3 - 840 UH;

Sorocaba - Jardins Altos do Ipanema - 2.160 UH;

Santa Caratina

Blumenau - Fidelis 1,2 e 3 - 64 UH;

Tocantins

Colinas do Tocantins - Setor Santo Antônio II – 150 UH;