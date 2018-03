Governo e prefeitura afirmam que Anoreg-MS contribui com nota 10 na habitação

Durante solenidade de assinatura dos contratos para lançamento das obras, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que Cerca de 85% dos projetos apresentados junto ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal (CEF) - Divulgação

Mato Grosso do Sul é um dos estados do país que mais conseguem liberação de recursos federais para a construção de casas populares. E esta semana, durante o lançamento de 1.238 novas moradias para os municípios de Campo Grande e 7 Quedas, o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad enalteceram os trabalhos da Anoreg-MS (Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul), que contribuíram para a concretização desses projetos.

Durante solenidade de assinatura dos contratos para lançamento das obras, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que Cerca de 85% dos projetos apresentados junto ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal (CEF) são aprovados e que a participação da Anoreg-MS tem sido fundamental para esse sucesso.

O governador agradeceu de público a agilidade dos trabalhos da Anoreg-MS para permitir a aprovação da construção das 1.238 moradias em Campo Grande e 7 Quedas. O prefeito Marquinhos Trad também agradeceu àassociação, na presença de seu presidente Juan Pablo Gossweiler.

Da mesma forma, a diretora presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, também afirmou que a participação da Anoreg-MS foi fundamental no processo que resultou na aprovação dos projetos de construção das novas moradias para Campo Grande e interior de Mato Grosso do Sul.