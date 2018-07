Governo do Rio paga nesta sexta-feira salário integral do mês de junho

O governo do Estado do Rio deposita, nesta sexta-feira (13), no décimo dia útil, dentro da data de pagamento dos vencimentos, de acordo com o calendário, os salários integrais de junho para os 457.243 servidores ativos, inativos e pensionistas de todas as categorias do estado.

A Secretaria de Estado de Fazenda depositará o valor líquido de R$ 1,68 bilhão, com recursos provenientes da arrecadação tributária. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.