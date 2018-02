Governo do Rio anuncia retomada do pagamento de gratificações a policiais

O governo do estado do Rio vai quitar na sexta-feira (9), pagamentos pendentes do Regime Adicional de Serviço (RAS) e restantes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de policias civis e militares. Segundo o executivo fluminense, para a RAS, serão liberados R$ 13.819.300,64 e para o Proeis R$ 8.456.325,57. As gratificações referentes ao Sistema Integrado de Metas (SIM), que somam R$ 76.982.476,84, terão o pagamento feito em quatro parcelas, sempre no fim no mês, a partir de fevereiro.

A decisão foi anunciada em uma reunião do governador Luiz Fernando Pezão com o secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, hoje (7), no Palácio Guanabara, sede do governo, em Laranjeiras, zona sul do Rio.

Ainda como resultado do encontro, Pezão autorizou a retomada do pagamento de horas extras feitas por policiais, o RAS, e do SIM. Pelas contas do Palácio Guanabara, serão empregados R$ 8 milhões por mês para o RAS. A expectativa do governo estadual, com estes pagamentos, é reforçar o policiamento ostensivo com 1,5 mil a 2 mil policiais nas ruas por dia.

Pezão disse que o programa de equilíbrio fiscal do estado permitiu a volta dos pagamentos. “Com o Regime de Recuperação Fiscal, o estado está retomando o seu equilíbrio financeiro. Vamos pagar essas gratificações para profissionais de uma área tão fundamental para o Rio de Janeiro e garantir mais policiamento nas ruas”, disse.

De acordo com o secretário Roberto Sá, será possível ter a presença maior da Polícia Militar em áreas de mais criminalidade da cidade. “A PM aumentará a ostensividade, colocando mais policiais em áreas de mancha criminal elevada e, no caso da Polícia Civil, direcionando ainda mais recursos para investigações criminais. Vamos agilizar o processo operacional para que o reforço policial aconteça já nos próximos dias”, apontou.

Operações integradas

Ainda na reunião, foi aprovado o plano do governo federal para a área de segurança do Rio de Janeiro. Segundo o secretário, as ações já estão sendo executadas pelas forças estaduais e federais desde agosto do ano passado.

Hoje foi mais um dia em que o Rio amanheceu com uma operação integrada das forças estaduais e federais de segurança. Nesta quarta-feira contou com a participação das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança. As operações foram desencadeadas na Cidade de Deus, na zona oeste, e em outras localidades da região metropolitana.

De acordo com o governo do estado, 38 pessoas foram encaminhadas para a Cidade da Polícia, na zona norte da capital. Entre elas, há cinco menores autuados em flagrante ou por cumprimento de mandados. Nas operações, foram apreendidos três fuzis e quatro pistolas, um carregador de fuzil e dois de pistola, além de três carros e sete motos, drogas e munições.

As Forças Armadas fizeram o cerco e desobstrução de vias, além de ações para estabilização na Cidade de Deus. Ao mesmo tempo, as tropas estabeleceram pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas nos acessos à BR-101, na região de São Gonçalo, e realizaram patrulhamento ao longo do Arco Metropolitano.