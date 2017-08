Mais de 10 mil famílias recebem casa própria em MS

No Dia Nacional da Habitação, o governador Reinaldo Azambuja comemora a entrega de 10412 moradias em dois anos e sete meses de mandato. Além dos novos empreendimentos, mais 4106 unidades habitacionais já estão em processo de construção.

O objetivo principal é diminuir o déficit habitacional, tendo em vista que grande parte da população busca uma moradia digna. Segundo o IBGE o déficit de Mato Grosso do Sul era de 85 mil moradias em 2010.

Em contrapartida aos déficits, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) já entregou nos últimos dez anos 40 mil unidades habitacionais.

Garantindo que o cidadão realize o sonho da casa própria vários programas habitacionais ainda oferecem subsídios aos beneficiários oportunizando a recuperação do crédito e a regularização do imóvel de quem adquiriu a casa e está inadimplente.

Agora, o beneficiário da casa popular que tem em atraso o pagamento de suas prestações poderá renegociar as suas dívidas com a Agehab por meio do programa Morar Legal – Recuperação de crédito.

O programa tem como objetivo a redução da inadimplência e ainda possibilita aos beneficiários a quitação de seus débitos referentes à sua unidade habitacional para com o Estado.

O Governo do Estado também lançou um importante programa que incorpora subsídio estadual ao subsídio federal no financiamento do FGTS, ampliando e facilitando o acesso das famílias com renda entre R$ 1.300 a R$ 3.520 a casa própria.

O Programa Habitacional Financiado com Subsídio é uma parceria a ser feita inicialmente com 44 municípios e Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, que facilita o benefício da casa própria que será subsidiada em parte pelo FGTS e Governo do Estado.

Além do subsídio ao financiamento, o governo do Estado e os Municípios irão investir na infraestrutura do acesso ao empreendimento.

