Ministério da Defesa e Governo executam Projeto Rondon em parceria no ano que vem

Idealizado com o objetivo de garantir desenvolvimento sustentável às cidades distantes dos grandes centros e com menos de 30 mil habitantes, o Projeto Rondon – do Ministério da Defesa – vai ser realizado em Mato Grosso do Sul e ganhou o nome de “Operação Pantanal”.

A edição de 2018, comemora 50 anos da ação, que além de contribuir com a inclusão social de comunidades carentes e/ou isoladas vai auxiliar a formação acadêmica de estudantes do Ensino Superior, conforme explica o Brigadeiro Augusto César do Amaral, coordenador do Projeto.

As cidades sul-mato-grossenses pré-selecionadas para integrar o Projeto Rondon são: Bandeirantes, Bodoquena, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Ladário, Miranda, Rio Negro, Rochedo e Terenos.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, muitos municípios vão ser beneficiados por meio de práticas em áreas como: saúde, educação e saneamento básico.

Segundo o prefeito de Ladário, Carlos Ruzo, a expectativa é de que a iniciativa contribua, principalmente, com a disseminação de informações turísticas.

Para as atividades serão formadas duas equipes de rondonistas para cada município compostas, cada uma delas, por dois professores e oito alunos de diversos cursos de graduação – totalizando um grupo de aproximadamente 200 pessoas, entre acadêmicos e professores.

A previsão é de que os trabalhos sejam realizados entre 6 e 22 de julho do ano que vem.

