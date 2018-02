Governo do Estado atende Zé Teixeira e anuncia obras em escola de Itaporã

Conforme consta na publicação, a construção de cobertura na referida quadra de esportes está orçada em R$ 320.055,65 - Foto: Gustavo Nunes

No mês de junho de 2017, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou em plenário a indicação nº 2825/2017 solicitando a construção de cobertura na quadra de esportes da Escola Estadual Princesa Izabel, localizada no Distrito de Santa Terezinha, em Itaporã.

"A obra possibilitará aos alunos, professores e também à comunidade local um espaço seguro e apropriado para o desenvolvimento de atividades esportivas, prática do lazer - inclusive festividades, sem impedimentos nos períodos de chuva ou calor intenso", justificou o parlamentar.

Em resposta ao pedido de Zé Teixeira, o Governo do Estado informou no mês de janeiro deste ano - por meio do Diário Oficial nº 9.569 - que a obra encontra-se na fase de Extrato de Contrato para a execução dos serviços. Conforme consta na publicação, a construção de cobertura na referida quadra de esportes está orçada em R$ 320.055,65.