Governo do Estado assina contrato para construir 200 casas em Dourados

Reinaldo Azambuja trabalhou diretamente na liberação do recurso

Campo Grande (MS) – Resultado de um trabalho que contou com a persistência do governador Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado assinou um contrato de R$ 27,332 milhões para a construção de 200 unidades habitacionais em Dourados que irão abrigar famílias que estavam em situação de vulnerabilidade. A assinatura foi realizada no fim da tarde de terça-feira (30.1), no gabinete.

A retomada da obra no conjunto Honório Almirão, no antigo loteamento social Guassu, receberá recursos do Governo de Mato Grosso do Sul, Governo Federal e da Prefeitura. O Governo do Estado está investindo R$ 4,256 milhões – sendo R$ 3,579 diretamente na construção das moradias, por meio da Agência Estadual de Habitação (Agehab), e R$ 676.838,07 em saneamento, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

O maior investimento vem do Governo Federal: R$ 20,518 milhões. Já a prefeitura de Dourados ficou com a contrapartida de R$ 1,235 milhão e doou o terreno.

A obra foi destravada graças ao empenho do próprio governador, que tratou do assunto com o então ministro das Cidades, Bruno Araújo. “Juntos conseguimos vencer. Essas casas vão abrigar famílias que foram tiradas de área de risco. Conseguimos destravar essa obra em tempo recorde, o que mostra que temos uma equipe eficiente”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

Ele também destacou a criatividade da diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo, para construir soluções inovadoras, que estão sendo copiadas por outros estados, como o Programa Habitacional Financiado e Subsidiado, que usa recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A diretora-presidente destacou que o investimento foi fruto de um trabalho envolvendo governos federal, estadual e municipal. “Essa assinatura tem o nome persistência. Foi um contrato difícil e a atuação pessoal do governador foi essencial”, afirmou Maria do Carmo.

Já a prefeita de Dourados, Délia Razuk, falou do empenho do governador e dos investimentos do Governo do Estado naquele município, como o recapeamento de ruas e a construção do Hospital Regional de Dourados.

Também participaram da cerimônia os secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Marcelo Miglioli (Infraestrutura), o superintendente regional da Caixa Econômica Federal Evandro Narciso, e os deputados estaduais Maurício Picarelli, Onevan de Matos, Barbosinha, Enelvo Felini e Herculano Borges.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro