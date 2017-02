Governo do Estado abre Inscrições para o primeiro GovLab em Mato Grosso do Sul

Estão abertas no site da Escolagov ( clique aqui para acessar o site ) as inscrições para a palestra “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”, que será proferida pelo consultor da Elo Group, André Macieira.

O evento será no dia 14 de março, às 9h, no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, e tem por objetivo promover a gestão do estado, melhorar a qualidade do serviço público, entregando um bom resultado ao cidadão. Será a primeira vez que este evento vem a Mato Grosso do Sul. Inovador, o GovLab também tem a finalidade de despertar o potencial empreendedor dos servidores públicos e desenvolver as competências necessárias para que eles transformem tanto o serviço público quanto a si mesmos.

Promovido pela Governo do Estado, através da Secretaria de Governo e Gestao Estratégica, e ainda com uma participação interinstitucional dos 3 poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), Prefeitura Municipal de Campo Grande, Assomasul, SEBRAE com o MS Competitivo, instituições públicas de ensino como IFMS, UFMS E UEMS e apoio do Conselho Regional de Administração, a organização espera um público de 800 servidores.

O GovLab acredita que o poder de transformar o governo está com aqueles que constroem o serviço público diariamente – os servidores. A ideia vem do aprendizado das histórias desses consultores com os governos em que atuaram – a transformação só ocorre de verdade quando alguém – um empreendedor público – coloca seus talentos e energias para construir uma mudança junto com seus colegas.

Do palestrante

Andre Macieira é mestre em Engenharia de Produção pela COPPE-UFRJ; Sócio-fundador da ELO Group, empresa de consultoria e tecnologia com atuação nas principais capitais brasileiras; sócio-fundador da Innvent, grupo especializado no desenvolvimento e investimento em start-ups de tecnologia. Atuou como professor de gestão estratégica, gestão de riscos e gestão de processos em cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e São Paulo; organizador do Seminário Internacional de BPM. Publicou como autor ou co-autor 3 livros nacionais e 2 livros internacionais além de diversos artigos sobre estes assuntos em congressos nacionais e internacionais.

