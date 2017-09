Governo divulga relação dos aprovados em concurso para delegado de polícia nesta terça-feira

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a prova escrita do concurso realizada no dia 20 de agosto, contou com 9.760 inscritos. / Divulgacao

Cumprindo rigorosamente o cronograma estabelecido em edital, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulga nesta terça-feira (12.09), através do Diário Oficial do Estado, a relação de candidatos aprovados para o cargo de Delegado de Polícia Civil em Mato Grosso do Sul. A edição também trará o gabarito definitivo do concurso.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a prova escrita do concurso realizada no dia 20 de agosto, contou com 9.760 inscritos. A publicação também trará a pontuação de todos os candidatos que realizaram a prova escrita.

Também virá publicado em Diário Oficial a relação de cotistas negros para entrevista, com datas, locais e horários especificados.

O Concurso

Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38.262 inscrições, e oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para delegado de polícia.

As provas para o cargo de agente de Polícia Judiciária, nas funções de Escrivão e Investigador, serão realizadas no próximo domingo, 17 de setembro, nos horários das 7h e 15h nas cidades de Campo Grande, Dourados e Paranaíba. A relação como o ensalamento de todos os candidatos está publicada na edição desta segunda-feira (11) do Diário Oficial.

