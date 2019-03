Governo discute reduzir frota pesqueira e incluir pescador no setor de Turismo

O presidente Jair Bolsonaro informou neste domingo, 17, que o Ministério do Meio Ambiente discute projetos embrionários de redução de frota pesqueira e "inclusão dos pescadores no setor de turismo e preservação". O objetivo é fomentar o turismo de mergulho e pesca esportiva, informou por meio de sua conta no Twitter.

"A ideia é reduzir esforços de pesca, aumentar o turismo de mergulho e pesca esportiva e criar novos recifes com embarcações naufragadas como já é feito no mundo todo gerando um ambiente de consciência, preservação e empregabilidade natural", disse.