Governo deve anunciar amanhã novas concessões do PPI

O governo federal define nesta terça-feira (7) os novos projetos que serão concedidos à iniciativa privada pelos próximos anos nas áreas de infraestrutura. No comando do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), o presidente Michel Temer vai coordenar a reunião que discutirá as novas prioridades do chamado Programa Crescer.

Após o encontro, cerca de 40 leilões serão divulgados para a concessão ou venda à iniciativa privada, a exemplo do que foi anunciado em setembro do ano passado, durante a primeira reunião do conselho.

A expectativa é de que sejam lançados projetos nas áreas de energia, saneamento, rodovias e ferrovias. Em 2016, o governo divulgou a lista das concessões de quatro aeroportos e de outros 30 projetos que já fazem parte do PPI, dos quais a maioria deve ser licitada este ano.

À frente do programa, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também participa da reunião.

*Colaborou Sabrina Craide

